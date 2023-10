Crianças de uma ONG da África agradecem Anitta pela construção de hospital

Em abril, Anitta rebateu as críticas que recebeu após doar uma certa quantia para a ONG. O valor de R$ 25 mil foi destinado para a construção de um hospital, e as pessoas a criticaram por considerarem um valor baixo.

"Esse ano é um marco para a zuzu e para essa região do Bengo, iniciaremos os atendimentos médicos e odontológicos com todo o equipamento necessário. Tivemos o apoio e a doação expressiva da Anitta para essa missão e somos muito gratos!", diz um trecho da legenda do vídeo.

A ONG "Zuzu For África" publicou um vídeo nas redes sociais mostrando crianças africana agradecendo as doações da cantora Anitta para um hospital na África.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 30, foi surpreendida por um vídeo em que crianças da ONG "Zuzu For África" aparecem agradecendo a cantora pela ajuda na construção de um hospital na região do Bengo, na África.

