Covid e folga afastam Maju Coutinho e Alex Escobar do Fantástico novamente

Já Escobar está de folga por ter trabalhado no Carnaval. No último domingo (24), o apresentador foi substituído por Carol Barcellos, 40, que comandou a apresentação dos gols do Campeonato Brasileiro. Já a apresentação do Fantástico ficou apenas com Poliana Abritta, 46.

Segundo a equipe de comunicação da emissora, Coutinho foi diagnosticada com Covid-19, mas "tem sintomas leves e passa bem". Segundo nota, a apresentadora deve "estar de volta ao Fantástico em breve". Em janeiro, ela havia sido afastada do programa também por contrair o coronavírus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o Carnaval fora de época, a Rede Globo irá mudar o time de apresentadores do Fantástico neste domingo (1º). Os apresentadores Maju Coutinho, 43, e Alex Escobar, 47, não irão aparecer no programa.

