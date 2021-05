Courteney Cox e Ed Sheeran recriam famosa dança de Monica e Ross em 'Friends'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Courteney Cox, 56, recriou uma cena clássica da sua personagem Monica, de "Friends", mas com o cantor Ed Sheeran no papel de Ross (personagem vivido na série pelo ator David Schwimmer).

Em vídeo publicado no Instagram de ambos no domingo (30), eles fazem a famosa dança que os irmãos Geller encenam no episódio "The One with the Routine", da sexta temporada, exibida originalmente nos Estados Unidos em 1999.

"Tivemos a nossa própria reunião neste fim de semana", escreveu Sheeran na legenda em referência ao "Friends: The Reunion", episódio especial do programa que reuniu os seis protagonistas da série 17 anos após o seu fim -a atração foi exibida nos Estados Unidos na última quinta (27) e será transmitida no Brasil no dia 29 de junho, na HBO Max.

Sheeran também publicou uma hashtag em que brinca ter se saído melhor que Ross ao fazer a coreografia. A dança original aconteceu em episódio em que os irmãos realizam o sonho de infância de participar de um famoso programa de TV dos Estados Unidos exibido na noite do Ano-Novo.

Para conseguir chamar a atenção dos produtores da atração e conquistarem um bom lugar em frente às câmeras, eles decidem recriar a coreografia que fizeram quando eram crianças, o que gera muitas risadas porque a dança está bem longe de ser profissional, além de conter passos muito engraçados.