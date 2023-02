Courteney Cox, de Friends, confirma que Príncipe Harry dormiu em sua casa

Quando conheceu a atriz, ficou nervoso: "Ela era a Monica. Eu era um Chandler. Eu me perguntei se eu conseguiria juntar a coragem para contar a ela. Será que tinha Tequila suficiente na Califórnia para me deixar tão valente?"

No livro, Harry conta que virou fã de Friends em 2013. Depois da guerra, ele diz que não conseguia sair de casa porque tinha medo de multidões e câmeras. Então, maratonava a série e se identificava com Chandler.

Ela só não confirma se realmente havia cogumelos alucinógenos em sua geladeira. No livro, Harry diz que comeu chocolate com cogumelos na casa da atriz e conversou com o vaso sanitário.

