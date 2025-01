Cotada para o BBB 25, Marina Sena se pronuncia

Marina entraria no BBB acompanhada do namorado, Juliano Floss. Neste ano, os participantes entrarão na casa em duplas. O anúncio dos brothers e sisters acontece na próxima quinta-feira (9).

"Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o 'MS3'. Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada", disse a cantora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Sena é um dos nomes que circulam na internet para compor o Camarote do BBB 25. Nesta quarta-feira (8), a cantora se pronunciou, fazendo uma brincadeira com os seguidores.

