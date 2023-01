Corpo de Rita de Cássia será velado e enterrado em cidade natal da cantora

Ela tinha mais de 500 músicas escritas e era famosa especialmente por clássicos do forró eletrônico, como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de um Vaqueiro". Algumas de suas composições foram gravadas por bandas como Aviões do Forró, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau.

Rita foi diagnosticada com fibrose pulmonar há cerca de um ano. Nos últimos dias, ela passou mal e foi submetida a um atendimento de emergência. A artista, no entanto, não resistiu às complicações da doença e morreu ontem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.