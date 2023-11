Corpo de Lu Andrade, influencer que morreu após lipo, é velado em São Paulo

Lu Andrade ficou famosa ao participar do Power Couple Brasil 6 (Record), em 2022, com o noivo, João Hadad. No reality, ela teve dificuldades para se enturmar e protagonizou algumas brigas com Hadad.

As informações do velório foram divulgadas por João Hadad, noivo de Luana. Nesta terça-feira (7), ele falou sobre a morte da influenciadora: "Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora".

O corpo será velado das 9h às 11h, no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra (Grande SP). Das 11h às 11h30, acontecerá uma cerimônia para amigos e familiares. O corpo de Lu Andrade será cremado, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

