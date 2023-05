Corinthians homenageia Rita Lee e atletas entrarão em campo com o sobrenome da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Corinthianíssima" de carteirinha, Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (7) aos 75 anos, será homenageada na partida contra o Botafogo desta quinta-feira (11), pela quinta rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os atletas do "timão" entrarão em campo com o sobrenome "Lee" em suas camisetas. O atacante Róger Guedes, por exemplo, irá a campo como "Róger Lee".

"Na segunda-feira (8/5), Rita Lee se juntou à mais alta constelação de artistas brasileiros, deixando muito carinho, saudades e uma obra inspiradora para muitas gerações de fãs aqui na Terra. Corinthianíssima, a cantora será homenageada na partida desta quinta-feira, pela 5ª rodada do Brasileirão. Como parte de uma grande família, os atletas entrarão em campo com o sobrenome Lee em suas camisetas", diz a publicação do clube.

A camisa ainda conta com a hashtag #AmorBrancoePreto. Ela relembra a canção que Rita compôs para o Corinthians, lançada em 1972 no álbum "Hoje É o Primeiro Dia do Resto da sua Vida", segundo disco solo da cantora.

No dia da morte de Rita Lee, vale lembrar, que o clube homenageou a artista através das redes sociais. O Corinthians relembrou o momento em que Rita esteve ao lado de Sócrates, Casagrade e Wladimir. Os três protestaram pela democracia com o manto do "timão".