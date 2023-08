Contrariada com altos valores cobrados, Globo decide não transmitir Pan-Americano do Chile

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu encerrar negociações e não irá transmitir os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que acontecem entre 20 de outubro e 5 de novembro. A emissora não concordou com os valores pedidos pela Panam Sports, entidade que organiza o evento. Junto a isso, a TV ficou contrariada com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), que comprou o evento e o repassou para a Cazé TV.

Em conversas com a diretoria esportiva da Globo, os representantes do Panam pediam cerca de US$ 10 milhões (cerca de R$ 48 milhões, na cotação atual) pelos direitos de transmissão da competição. O valor tinha como parâmetro a quantia que a Record pagou pelos últimos contratos.

Transmissora exclusiva das edições de 2011, 2015 e 2019 do Pan na TV aberta, o canal desembolsava este valor pelo evento poliesportivo. A TV de Edir Macedo rescindiu o acordo no auge da pandemia de Covid-19.

A Globo se recusou a pagar, por entender que quase R$ 50 milhões em um torneio que dificilmente será um campeão de audiência não valeria o investimento. A emissora chegou a pedir a intermediação do Comitê Olímpico Brasileiro nas negociações.

O comitê, porém, não fez o meio de campo que a Globo queria, pelo contrário. O COB fez a compra dos direitos do Pan no Brasil por menos da metade do valor com recursos próprios, e repassou o evento para transmissão no canal do streamer Casimiro Miguel, montado pela empresa Livemode. As partes tem um acordo desde o início do ano, que estabelece aonde eventos ao vivo da entidade são exibidos.

O acordo prevê que, a cada cota de patrocínio vendida pela Cazé TV, o valor é dividido de forma igualitária ao COB. Já existem negociações em andamento. A Cazé TV fará os eventos de maior apelo, como skate, vôlei, ginástica, natação, entre outros. O restante será feito por meio do Canal Olímpico do Brasil e pelo canal do YouTube do Time Brasil, mantidos pelo COB.

A união entre COB e Cazé TV foi a gota d'água para a Globo desistir de vez do evento. Para a competição em Santiago, a emissora fará uma cobertura simples, com envio apenas de equipe de reportagem.

Mesmo com a Globo fora, o Comitê Organizador do Pan de Santiago ainda tem a esperança de vender esses direitos para as emissoras brasileiras e colocou um representante internacional para comercializar esses direitos. A Band até tem interesse, mas o valor fora da realidade também afasta a TV paulista.

Procurada pela reportagem a Globo enviou o seguinte comunicado: "Ainda estamos definindo a nossa cobertura para os Jogos Pan-Americanos desse ano. A Globo, em especial o SporTV, tem um histórico de longa data com os esportes olímpicos e o compromisso de dar visibilidade às modalidades nos diversos torneios que transmite, além de trazer as histórias e preparação dos atletas até os Jogos Olímpicos".

O COB não quis comentar o assunto.