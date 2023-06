Conrado explica por que adiou quimioterapia após retirada de tumor no reto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Conrado, 55, atualizou o seu estado de saúde após fazer uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no reto no dia 2 de abril.

Preparação para início da quimioterapia após tumor. "Estou meio sumidão daqui, mas é porque estou em fase de tratamento. Está próximo já de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma febrezinha aqui em casa e eu tive que ir correndo para Barretos [Hospital de Câncer de Barretos] porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então, a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter."

Porém, o cantor precisou adiar a quimioterapia após anormalidade em exame. "Chegando lá nós fizemos uma tomografia. Deu que eu estava com 25 ml de água na pélvis, que é uma coisa bem comum, ocasionada pela cirurgia. Então, eu estou tomando antibiótico. A febre já foi embora e as dores que eu estava sentindo naquele canal da pélvis, ocasionada também por essa água...Que, sabe lá como veio, de onde surgiu."

Em seguida, ele contou que começou a tomar antibiótico e vai voltar ao hospital. Casado com a ex-paquita Andréa Sorvetão, 49, ele afirmou que ela está indo ao seu encontro para os dois irem juntos a Barretos, para ele repetir todos os exames na segunda-feira (5).

Se essa água continuar ainda, mesmo depois dos antibióticos, a gente vai fazer uma punção. Retirando essa água da pélvis e aí dando prosseguimento e já preparando o caminho para a quimioterapia preventiva.

Elogios ao hospital que tem sido atendido. "Lá em Barretos você entra e sai com um diagnóstico, você não sai sem diagnóstico de lá. Um hospital maravilhoso, com médicos maravilhosos, atendimento maravilhoso, só tenho coisas boas para dizer de lá. Gente da melhor espécie e profissionais da melhor qualidade."

Agradecimento aos fãs pelo carinho durante essa fase turbulenta. "Vim aqui para avisar para vocês que está tudo bem, tudo dentro do prazo certo. Tudo dentro do limite. Tem algumas consequências que são ainda ocasionadas pela cirurgia, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês sempre é que a cirurgia tirou o tumor. E o tumor era um tumor solo, quer dizer, não tinha metástase nenhuma. Então, agora, o que eu tenho feito é me recuperar da cirurgia e me preparar para a quimioterapia preventiva. Então nós estamos chegando lá, gente. Continuem suas orações, eu agradeço a todos vocês."

Emocionado com reportagem exibida na Record. "Andréa falou que tem muita gente que entra no TikTok para falar com ela e tudo mais. E eu só quero agradecer. Hoje me emocionei de novo vendo a matéria da Record que ficou tão linda. Me emociono com vocês todos os dias, com os recados que eu recebo, a prova de amor que vocês têm por nós. Beijo para vocês. Estamos juntos! Logo, logo a gente vai terminar tudo isso. Fiquem com Deus! Amo vocês."

No dia 30 de março, Sorvetão anunciou a seus seguidores que Conrado havia descoberto um tumor maligno no reto. O diagnóstico foi feito após o cantor passar mal durante uma gravação do programa Canta Comigo, da Record.

"A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor, que irá para análise e assim saberemos como será o pós operatório", disse Andréa Sorvetão

O cantor foi internado, fez a cirurgia para retirada do tumor. Após três semanas de internação, Conrado recebeu alta do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

À época, Sorvetão explicou que Conrado precisaria realizar sessões de quimio e radioterapia. "Esse ano é totalmente para cuidar da saúde, mas não vamos deixar nossos projetos de lado", declarou ela.