Conheça restaurantes em SP que servem almoço de Páscoa no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para comemorar a Páscoa neste domingo, dia 9, restaurantes de São Paulo preparam almoços especiais. As sugestões trazem receitas com bacalhau e frutos do mar, com pratos à la carte ou menu com preço fixo por pessoa.

A seguir, conheça endereços para celebrar a data na capital paulista. Alguns lugares recomendam fazer reserva com antecedência para garantir a vaga.

*

BOTECO 28

O restaurante no 28º andar do Farol Santander oferece um menu com entrada, principal e sobremesa por R$ 149. A refeição inclui focaccia com manteiga e risoni com creme de alho-poró, posta de meca confitado com ervas frescas, legumes salteados e ovo mollet. Para finalizar, musse de chocolate meio amargo.

Farol Santander - R. João Brícola, 24, centro, @boteco28oficial

BRÁZ TRATTORIA

A casa preparou para a Semana Santa o bacalhau confitado, finalizado com balsâmico envelhecido e acompanhado de fregola sarda, um tipo de massa redonda, e pancetta. O prato custa R$ 118.

Shopping Cidade Jardim - av. Magalhães de Castro, 12.000, Jardim Panorama, tel. (11) 5555-2354

CHEZ CLAUDE

O menu elaborado pelo chef Claude Troisgros para a data começa com crudo de vieira com chuchu, vinagrete de mel fermentado de mel de jataí e jambu (R$ 78). De prato principal, há bacalhau confitado com tapenade de pimentão e azeitona, batata e ovo (R$ 190). Para arrematar, suflê de chocolate com calda de cambuci e limoncello (R$ 48).

R. Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3071-4228

DHOMUS

O prato criado para a Páscoa é o bacalhau à vicentina confitado com polenta cremosa. A sugestão custa R$ 105.

R. Amauri, 27, Jardim Europa, região oeste, WhatsApp (11) 93903-9443

GERO

As sugestões para a data incluem carpaccio de abobrinha com vieiras crocantes (R$ 105), lasanha de bacalhau (R$ 159) e posta de bacalhau com cebola, tomate concassé, manjericão, uvas passas e pinoli.

R. Haddock Lobo, 1.629, Jd. Paulista, região oeste, tel. (11) 3064-0005

MAKE HOMMUS. NOT WAR

O chef Fred Caffarena elaborou um menu de Páscoa com influências gregas, composto por oito pratos e duas sobremesas. Entre eles está o bakaliaros skordhalia: lascas de bacalhau envoltas em massa crocante e purê de batata com alho assado e amêndoas. Para acompanhar, arroz com espinafre e chicória. O preço por pessoa é de R$ 129.

R. Oscar Freire, 2.270, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 99176-5171

MERCEARIA DO CONDE

Duas receitas para a data têm o bacalhau como estrela. A primeira é o arroz de bacalhau com azeitonas e ovos caipiras (R$ 92). A outra é o bacalhau com natas, arroz de brócolis e peras ao vinho (R$ 98).

R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, região oeste, tel. (11) 3081-7204

OSSO

O chef Renzo Garibaldi prepara um menu com entrada, principal e sobremesa por R$ 250. As receitas são à base de peixes e frutos do mar, caso do ceviche de peixe branco, lula e pimenta, e do camarão na brasa com purê de abóbora e cenoura defumado.

R. Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3167-3816

PÁTIO DAS CANTIGAS

O novo restaurante de cozinha portuguesa serve dois pratos para a data que levam o Gadus morhua, nome do bacalhau. Um dos preparos tem postas do peixe com batatas, azeitonas, ovos cozidos, cebola e azeite. O outro leva bacalhau com amêndoas e parmesão, servido com arroz de brócolis.

Av. Nove de Julho, 4.984, Jardim Europa, região oeste, tel.(11) 94569- 0224 e WhatsApp (11) 98723-5407

VINO! BAR

Oferece menu harmonizado, em que todas as etapas são acompanhadas por vinho ou espumante. A refeição para duas pessoas sai a R$ 269 e inclui arancini de polvo com molho pomodoro, bacalhau com natas e torta de chocolate.

R. Domingos Antônio Ciccone, 186, Morumbi, região oeste, tel. (11) 93432-2586

ZENA

Para a data, a entrada é a torta pasqualina (R$ 69 a fatia), feita com massa folhada e recheada com ricota, espinafre e ovos. De principal, rigatone com lascas de bacalhau, tomate sweet grape, brócolis, azeitona, azeite e ervas (R$ 89).

R. Peixoto Gomide, 1.901, Jardins, região oeste, tel. (11) 3081-2158