Conheça os novos personagens da fase final da novela 'Salve-se Quem Puder'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda (17), a Globo exibe os capítulos finais e inéditos de "Salve-se Quem Puder". A trama de Daniel Ortiz ganha cinco novos personagens nesta nova fase, interpretados por Babu Santana, Rodrigo Simas, Sophia Abrahão e Gabriela Moreyra.

A atriz Marianna Armellini, que já estava na primeira etapa como Verônica, interpreta agora também a irmã gêmea dela, Marlene.

Por causa da pandemia e as interrupções das gravações em março do ano passado, a novela perdeu atores, como o português José Condessa, que interpretava Juan, e teve de deixar o Brasil por afirmar ter compromissos assumidos anteriormente em Portugal.

Interesse amoroso de Luna (Juliana Paiva), uma das protagonistas, ele foi substituído por Rodrigo Simas, que agora vai disputar a jovem com o seu irmão na vida real, Felipe Simas, o Téo em "Salve-se".

Sabrina Petraglia, a Micaela, chega a aparecer nesta segunda etapa, mas sai antes do fim porque a atriz estava grávida do seu segundo filho —Maya nasceu em dezembro.

Os 53 capítulos finais de "Salve-se Quem Puder" já estão todos gravados. As filmagens foram realizadas no segundo semestre de 2020, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid adotados pela Globo.

Será a única novela inédita da emissora no ar. Na história, Alexia (Debora Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna correm grande perigo nas mãos de Dominique (Guilhermina Guinle), principalmente após a descoberta de que Luna, uma das testemunhas do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça), em Cancún, está viva.

A vilã inicia uma caçada implacável para evitar que seja denunciada para a polícia. Mais do que nunca, ela precisa terminar o ‘serviço’ a pedido de Hugo (Leopoldo Pacheco), o chefão da organização.

CONHEÇA OS NOVOS PERSONAGENS

Alejandro (Rodrigo Simas): amigo de infância de Luna, Alejandro até hoje ainda nutre um carinho especial pela jovem que foi seu primeiro amor. Ele decide deixar de lado os planos de se dedicar à carreira para investigar o paradeiro de Luna em São Paulo no momento em que a jovem e Téo estão cada vez mais próximos. Alejandro vai buscar abrigo na casa de Dulce (Marilu Bueno), a avó de Gabi (Nina Frosi). Marlene (Mariana Armellini), sobrinha de Dulce, ficará com a incumbência de receber e hospedar Mário, Alejandro e Gabi enquanto a tia faz uma viagem.

Marlene (Marianna Armellini): é a irmã gêmea de Verônica (Marianna Armellini). As duas são completamente diferentes. Enquanto Verônica é amarga e movida pelo sentimento de vingança contra Micaela (Sabrina Petraglia), Marlene faz o tipo recatada. Na verdade, ela tenta controlar seus desejos a todo momento e é atormentada pelas visões de tia Dulce, que sempre surge em seus pensamentos quando ela está prestes a cometer ‘seus pecados’.

Júlia (Sophia Abrahão): a advogada sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco), se muda para São Paulo e ficará hospedada na casa de Helena (Flávia Alessandra), com quem mantém uma ótima relação. Ela vai trabalhar para Alan (Thiago Fragoso), seu ex-professor na Faculdade de Direito. Workaholic assumida, Júlia é durona e divertida ao mesmo tempo. A primeira medida da advogada será fazer uma auditoria nas contas da Labrador, a empresa de Rafael (Bruno Ferrari). Apesar da implicância mútua, uma forte atração acaba surgindo entre os dois, embora eles não admitam isso. O empresário segue tentando superar a ‘morte’ de Kyra e encontra em Júlia uma chance de recomeço.

Aurora (Gabriela Moreyra): sobrinha de Lúcia (Cristina Pereira), ela irá morar com a tia na casa de Dominique. Aurora é uma estudante que sonha com a carreira diplomática e se dedica em tempo integral aos estudos para tentar conquistar uma vaga para ingressar no Instituto Rio Branco. O problema é que Dominique está disposta a acabar com a estadia de Aurora em sua casa. Além de duvidar da capacidade intelectual da jovem, a vilã reprova a aproximação de Aurora e Renzo (Rafael Cardoso), que serão confidentes e conhecem bem o tipo de negócio que Dominique está envolvida.

Nanico (Babu Santana): é um experiente policial federal, que é escalado para reforçar a segurança das testemunhas Alexia/Josimara, Kyra/Cleyde e Luna/Fiona. Num trailer munido com câmeras e equipamentos de monitoramento, Nanico terá a visão de toda a área próxima ao sobrado onde as meninas vivem na zona leste de São Paulo. Bastante sério, ele deixará de lado o jeito sisudo ao se encantar por Ermelinda (Grace Gianoukas), que com suas mãos de fada e a habilidade com a reflexologia conquistará o coração do policial. A mãe de Zezinho (João Baldasserini) ficará dividida entre a virilidade de Nanico e os chamegos de Edgar (Cosme dos Santos), provocando ainda mais ciúmes no filho.

O charme de Nanico não passará despercebido também por Marlene. A irmã gêmea de Verônica investe todo seu potencial para tentar atrair a atenção do policial e terá de rivalizar com Ermelinda para conquistar Nanico.