Conheça os famosos de Hollywood que são frequentadores de cassinos

Referência cinematográfica há décadas e considerada capital do cinema mundial, quase tudo o que envolve Hollywood acaba atraindo uma grande parte dos olhares da mídia e do público. Mas o que talvez muitas pessoas não saibam é que alguns artistas de Hollywood são frequentadores assíduos de cassinos nos momentos de lazer.

Sendo assim, preparamos uma lista com quatro personalidades muito conhecidas do meio artístico estadunidense que são grandes entusiastas dos jogos de cassino, como blackjack, poker, roleta, entre tantos outros.

Tobey Maguire

Ator conhecido por ter estrelado nos cinemas o Homem-Aranha em três produções na década de 2000 e recentemente cotado pela Sony para reviver o famoso personagem em uma nova produção cinematográfica, Tobey Maguire também já mostrou que tem grande desenvoltura em cassinos nas mesas de poker. Entre 2004 e 2007, por exemplo, o ator competiu com alguma frequência em eventos de grande porte da modalidade.

Ele acumula participações na Série Mundial de Poker, considerado por muitos como o maior circuito de poker ao vivo. O talento do ator com as cartas já lhe rendeu elogios de alguns profissionais renomados. Phil Hellmuth, um dos jogadores de maior êxito no poker, escreveu em seu site particular que Maguire já ganhou mais de US$ 10 milhões na sua carreira de competidor recreativo.

Como curiosidade, vale destacar que foi Maguire o responsável por incentivar o amigo e ator Leonardo DiCaprio — protagonista do drama “Titanic” (1997) e de tantas outras produções de sucesso — a começar a jogar partidas de poker nos cassinos. É fato que DiCaprio não tem o mesmo talento que o amigo para as cartas, mas nem por isso ele é um mau jogador.

Ben Affleck

Um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, Ben Affleck dispensa muitos comentários sobre a sua trajetória nos cinemas como produtor e diretor, voltando a ganhar brilho também como ator. O que muitos não tem conhecimento é que Affleck é um frequentador de cassinos e tem como principal hobby jogar o jogo de cartas blackjack.

Adorado por muitos matemáticos, esse jogo de cartas que Ben Affleck manda muito bem também é uma modalidade muito popular nos cassinos virtuais e está disponível em grandes sites de jogos de cassino online como o da Betway, por exemplo.

Além do blackjack, Affleck também leva jeito para o poker. Em 2004, o ator disputou um torneio na Califórnia e levou para a casa uma premiação US$ 350 mil. Nesse torneio, que também contou a participação de Tobey Maguire, Affleck teve que superar aproximadamente 90 jogadores para ficar com o troféu de campeão.

Eva Longoria

Famosa por ter interpretado durante oito temporadas a personagem Gabrielle Solis na premiada série dramática “Desperate Housewives” (2004-2012), Eva Longoria é uma atriz muita bem-sucedida — em 2016, ela recebeu sua estrela na calçada da fama em Hollywood.

Longoria já foi fotografada inúmeras vezes nos grandes casinos estadunidenses e nunca escondeu a sua paixão pelos jogos de cassino, principalmente o poker e a roleta. Longoria também já organizou muitos torneios de poker, sendo o “Heroes of Eva” o mais conhecido.

Em 2008, o jornal britânico Daily Star divulgou que Longoria planejou abrir um cassino em parceria com sua amiga Victoria Beckham em Las Vegas. A ideia inicial é que Victoria fosse a gestora financeira e Longoria a responsável pela parte hoteleira. No entanto, o projeto não avançou e posteriormente foi cancelado.

George Clooney

Com mais de 40 anos de carreira e um dos atores mais ricos do mundo, George Clooney já provou para o mundo a sua competência como ator, diretor e produtor de cinema. Fora das telas e dos sets de filmagem, Clooney gosta de se divertir de diversas maneiras. Uma delas é indo a grandes cassinos para jogar clássicos jogos.

Clooney não é apenas um jogador recreativo e também já tentou abrir seu próprio cassino em Las Vegas. Em agosto de 2005, foi anunciado que Clooney e o empresário Rande Gerber haviam assinado um contrato para investir uma quantia significativa e não revelada de seu dinheiro no projeto de um cassino com nome de Las Ramblas Resort. Mas o projeto não acabou indo para frente e anúncio do cancelamento veio um ano depois, em 2006.

Segundo o jornal Las Vegas Review-Journal, Clooney teria investido US $ 10 milhões no projeto. O projeto previa 11 torres com condomínios de luxo, um hotel boutique de 300 quartos e 19 bangalôs, além de spa, academia, boate, restaurantes, lojas e um cassino de luxo.