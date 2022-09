Conheça o novo Vassoura Quebrada, inspirado em 'Harry Potter' e com parque de diversões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na entrada, uma recepcionista de roupa preta e chapéu de bruxa recepciona os visitantes, chamando-os de "bruxinhos" e "bruxinhas". Lá dentro, o salão, quadros de magos pendurados nas paredes, gárgulas, tochas e vassouras compõem a decoração.

Após passar por clientes que empunham varinhas no alto para fazer pedidos a garçons vestidos como bruxos, uma passagem nos fundos dá acesso a um parque de diversões com dragões e unicórnios. Estamos no Mundo Bruxo do Vassoura Quebrada, segunda unidade da rede, inaugurada há duas semanas na capital paulista.

O novo endereço da hamburgueria inspirada no mundo de "Harry Potter" abriu as portas no shopping Parque da Cidade, na zona sul, com um parque indoor, no estilo Playland, além de bar, café, loja e salão de festas em uma área de 1.000 m².Desde que surgiu, em 2018, em Perdizes, o Vassoura Quebrada tem acumulado longas filas de fãs. Inicialmente baseada em "Harry Potter", a casa precisou passar por uma reformulação a pedido da Warner Bros., que detém os direitos autorais da franquia e não autorizou o uso da marca.

Hoje, os proprietários dizem que se inspiram num tema geral de magia e literatura de fantasia. Mas, mesmo que elementos diretos da saga criada por J.K. Rowling não sejam citados, tudo remete ao famoso personagem, do cardápio à decoração.

Um olhar atento dos fãs repara no papel com desenhos que cobrem as mesas, por exemplo, a imagem de um carro de faróis acesos passando por uma floresta cercada de aranhas, cena que remete a "Harry Potter e a Câmara Secreta".

Uma grande árvore cenográfica no espaço faz lembrar o Salgueiro Lutador, que surge em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" e outros capítulos da saga. O restaurante, batizado de Cidadela, seria como a Hogwarts da história.

Isso porque o ambiente é decorado como se fosse um castelo. A entrada é um portão com grades, postes de iluminação e armaduras. No salão de tons sóbrios, há uma lareira de mentira, uma fonte de água e mesas e cadeiras de madeira feitas para acomodar grupos, além de uma cabine para fotos instagramáveis.

Mas a principal atração é o parque, que segue a temática bruxa. Por lá, uma mesa de air hockey vira um Duelo de Feitiços Rodopiantes. O carrossel ganha criaturas mágicas como dragões, unicórnios e um cão de três cabeças –mais uma referência potteriana.

Há ainda máquinas de pinball e basquete. Para brincar, é preciso adquirir um cartão com créditos por R$ 60 —ou uma varinha, que sai a R$ 199,90, com R$ 130 de créditos carregados.

Ao lado, uma loja vende itens como camisetas e xícaras –e ali, sim, surge finalmente Harry Potter, já que parte dos produtos são licenciados. Ambientado como a parte da frente de um trem, o café Espresso da Cidadela oferece salgados, doces e bebidas como a Cerveja Espumosa, em referência à cerveja amanteigada —na versão da casa, um milk-shake de sorvete de baunilha e açúcar mascavo. É um dos hits e custa de R$ 15 a R$ 30.

Esses espaços ficam separados do restaurante e podem ser acessados pelo público sem reservas. O menu mantém-se o mesmo do restaurante original e inclui hambúrgueres como o Porcorum (R$ 38), preparado com um disco de carne de 180 g, queijo cheddar, molho barbecue artesanal e bacon no pão de abóbora.

Para beber, há drinques coloridos e que soltam fumaça, chamados de elixires e poções. É o caso do Metamorfo (R$ 31), feito com rum, xarope de limão, cravo e água com gás. De sobremesa, uma sugestão é um bolo cor-de-rosa com a frase "feliz níver" escrita em verde, que remete ao bolo de aniversário do menino bruxo no primeiro longa. O doce é feito de chocolate e brigadeiro e custa R$ 20.

O novo endereço parece repetir a mesma procura da matriz, que costuma ter filas que dobram o quarteirão. De segunda a sexta, o atendimento é feito por ordem de chegada. Aos fins de semana, é preciso fazer reserva. As vagas são liberadas todas as terças, às 11h, e costumam esgotar. Além disso, há um limite de duas horas de permanência no local.

A arquiteta carioca Laila Pereira programou uma visita à nova lanchonete durante uma viagem a São Paulo com os filhos. "Eu tentei ir ao outro restaurante, mas tinha muita fila e desisti. Achei o parque caro, mas as crianças gostaram", diz ela.

Já as amigas Ariane Fernando e Daniely Silva descobriram o endereço em vídeos no TikTok e decidiram fazer a visita na segunda, dia 12, por acharem que o espaço estaria mais vazio. Mesmo assim, metade do salão estava ocupado por famílias e grupos vestindo roupas inspiradas na franquia.

"Como restaurante, é excelente. Como parque, ainda deixa a desejar", diz Fernando. "O shopping também não é muito acessível, eu não viria se não fosse o Harry Potter."

O MUNDO BRUXO DO VASSOURA QUEBRADA

Quando Seg. a dom., das 12h às 22h

Onde Shopping Parque da Cidade - av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio, região sul

Link: https://dguests.com/vassouraquebradaparque

Instagram @vassouraquebradaparque