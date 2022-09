Conheça o novo cinema de rua de SP, o Cine LT3, que tem clima retrô em Perdizes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Acordei um dia e decidi montar um cinema." Foi assim que o produtor paulistano Carlos Costa diz que deu o ponta pé para abrir as portas do Cine LT3, no início de julho, mais novo cinema de rua de São Paulo.

Ao lado da mulher, a dentista Diane Oliveira, eles cuidam de tudo no novo endereço, que fica em Perdizes, na região oeste de São Paulo. Eles recebem os cinéfilos, vendem os ingressos, preparam a pipoca e ajeitam a projeção dos filmes nas sessões.

"Achei que a parte mais difícil seria construir o cinema, mas essa foi a parte mais tranquila. O grande desafio é trazer público", diz Costa, que nasceu no bairro e montou o espaço em um mês, no térreo de um prédio que abriga o estúdio de fotografia e vídeo que ele comanda há dez anos.

"Acabamos de sair de uma pandemia, sei que os hábitos mudaram. Mas queremos resgatar essa cultura de cinema de bairro", diz ele. A sala tem capacidade para 40 pessoas e poltronas vermelhas compradas de um cinema desativado em Franca, no interior paulista, o que dá um certo clima retrô ao local.

Embora o local fuja dos luxos, a qualidade da projeção e do som receberam investimento. As exibições são feitas digitalmente em uma tela que mede cinco metros de comprimento por três metros de altura, com o sistema de som Dolby 7.2.

Na programação, atualizada todas as quintas, estão filmes do circuito comercial. A ideia é priorizar longas brasileiros e produções que não conseguem espaço nas redes tradicionais. "A gente não vai trazer os blockbusters que estão no shopping", afirma Costa.

O Cine LT3 funciona apenas de quinta a domingo, mas há planos de expandir o horário de funcionamento para incluir as terças e quartas. São três sessões diárias —aos finais de semana, há mais uma projeção, às 14h, para crianças. As exibições são divulgadas pelas redes sociais e pelo site.

Nesta quarta, dia 28, por exemplo, ainda é possível assistir a "Marte Um", longa escolhido para representar o Brasil na corrida por uma vaga no Oscar. A partir desta quinta, dia 29, entram em cartaz os nacionais "Desterro", exibido em festivais internacionais, "O Livro dos Prazeres", inspirado em romance de Clarice Lispector, e o francês "Amantes".

Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados na hora ou reservados pelo WhatsApp. Há ainda um pacote de dez ingressos por R$ 100, que pode ser usado para qualquer filme, dia e horário. Para acompanhar a sessão, são oferecidas pipocas (R$ 6), refrigerantes e água.

Lembrando os cinemas de antigamente e o ambiente de uma locadora, a decoração é formada principalmente por pôsteres de títulos em cartaz. Um aviso na porta chama a atenção de quem passa pela rua: "Aqui é um cinema? Sim!".

O local surge paralelamente ao fechamento das salas da rede Playarte e da ameaça do fim do anexo do Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta. Mas não é um nascimento isolado. Diferentes cinemas de rua foram inaugurados ou renasceram nos últimos meses em São Paulo, como o Cine Marquise, o Cine Bijou, e o Cineclube Cortina, todos no centro da cidade.

CINE LT3

Onde R. Apinajés, 135, Perdizes, região oeste

Preço R$ 20

Link: https://cinelt3.com.br/

Instagram @cine_lt3