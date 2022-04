Conheça livros de Lygia Fagundes Telles, escritora que morreu aos 98 anos

Vencedora do Jabuti, a obra, de 1973, é um dos romances mais famosos de Lygia e chegou a inspirar uma adaptação para as telonas, dirigida por Emiliano Ribeiro e estrelada por Adriana Esteves, Drica Moraes e Cláudia Liz, em 1995.

Narrado em primeira pessoa, o livro, de 1963, deixa algumas perguntas no ar para o próprio leitor responder de acordo com sua opinião.

Dividida em duas partes, a obra traz assuntos como homossexualidade e vida sexual feminina ao narrar a história de Virginia em dois momentos: na infância, com a mãe separada, e anos mais tarde, tendo que lidar com a família e os conhecidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista de livros publicados pela paulistana Lygia Fagundes Telles, morta aos 98 anos, é extensa. A escritora, que fazia parte da Academia Brasileira de Letras desde 1985, é conhecida como um dos maiores nomes da literatura brasileira e é autora de sucessos como "Antes do Baile Verde", de 1970, "As Meninas", de 1973, e "Ciranda de Pedra", de 1954.

