Conar suspende liminar que limitava exibição de teaser de 'Barbie'

O Conar recomendou a suspensão da exibição do teaser na sexta-feira (7). A orientação era de que a peça de divulgação não fosse exibida em sessões de filmes com classificação indicativa inferior a 12 anos.

A relatora da representação ética "solicitou mais informações ao anunciante, para analisar se a tramitação do caso no Conar deverá ficar prejudicada pelo exame da mesma matéria pela autoridade pública."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) suspendeu a recomendação para interromper a exibição de um teaser do filme "Barbie" em salas de cinema do país.

