Conar arquiva processo ético por uso de imagem de Elis Regina em propaganda

A publicidade gerou grande polêmica nas redes sociais. Além do uso da inteligência artificial, foi lembrado que Elis sempre combateu a ditadura militar no país, enquanto a VW apoiava o regime.

Os conselheiros também decidiriam arquivar a denúncia sobre uma suposta falta de transparência no uso da inteligência artificial. "No caso específico, foi respeitada, reputando que o uso da ferramenta estava evidente na peça publicitária", disse o órgão em nota.

