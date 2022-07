Compositora de 'Positions' descobre 'Assalto Perigoso' de Melody após briga com Anitta

"Eu conheço os compositores da música que você bateu Top 1, mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí para nós que aí você vira notícia "

No entanto, após o tuíte da compositora, o clipe não está mais disponível no perfil oficial de Melody no YouTube. O nome da cantora chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter, na manhã desta segunda-feira (18).

"Oi, Republic Records, essa música é um plágio de 'Positions' e está lucrando com isso, os streams já somam 40 milhões sem dar os devidos créditos ao artista", escreveu um fã da cantora. "Espera aí", respondeu Charles, com um emoji que tem um semblante de dúvida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a briga com Anitta, 29, a cantora adolescente Melody, 15, teve uma surpresa não muito agradável. A compositora da música "Positions", de Ariana Grande, descobriu a canção "Assalto Perigoso", uma versão sem autorização do sucesso internacional feita pela brasileira.

