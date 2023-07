Compadre Washington recebe alta após 10 dias internado

De acordo com o texto do comunicado, Compadre Washington recebeu alta, mas o afastamento dos shows visa "assegurar a recuperação completa". "A equipe médica e a produtora cara de urso produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações sobre seu retorno às atividades, serão divulgadas oficialmente."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Compadre Washington, 61, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (5). O cantor estava internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, Bahia, desde o dia 26 de junho, quando sentiu desconforto abdominal na cidade de São Sebastião do Passé. A informação foi confirmada pelo artista, em comunicado oficial nas redes sociais.

