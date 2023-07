Como Stan Lee na Marvel, 'Barbie' tem participação 'especial'; entenda

Barbara Handler tem 82 anos hoje. Em entrevista a BBC em 1997, ela disse que, na juventude, não se parecia muito com a boneca magra e loira de olhos azuis. "Era muito estranho, as pessoas vinham até mim pedindo meu autógrafo e me diziam: 'Oh, você é a verdadeira Barbie'. (...) Muitas pessoas pensaram que servi como modelo e que ela era feita para se parecer comigo, mas isso não é verdade".

