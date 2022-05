Como Julia Gama, veja brasileiros que participaram de realities no exterior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleita Miss Brasil em 2020, a atriz e modelo Julia Gama, 28, foi anunciada nesta terça (3) como uma das participante da versão latina do Big Brother, a La Casa de Los Famosos, que estreia no próximo dia 10 na rede Telemundo.

"Mais uma vez estou indo representar o Brasil com o objetivo de levar a força, a garra e a alegria para o mundo", disse ela em comunicado, que chegou ao posto de vice-Miss Universo em 2020.

Como Gama, outros brasileiros tem aparecido em realities no exterior nos últimos anos. É o caso, por exemplo, de Bruna Gomes, influenciadora que namorou durante cinco anos com o youtuber Felipe Neto. Ela participou no início deste ano do Big Brother Famosos, em Portugal, e chegou a engatar um namoro durante o confinamento.

O ex-jogador Mário Jardel, 48, ídolo do Grêmio nos anos 1990, também participou do Big Brother Famosos. No programa, ele recebeu a notícia da morte de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro, mas decidiu continuar no reality. Ele ficou em 5º lugar e ganhou um prêmio de EUR 50 mil (cerca de R$ 289 mil).

Na Itália, a modelo brasileira Dayane Mello foi uma das participantes do Gran Fratello VIP, uma das versões do Big Brother Italiano. No reality, a brasileira se declarou bissexual, se apaixonou por uma colega de confinamento, e acabou em quarto lugar na competição.

Um ex-participante do De Férias com Ex Brasil, João Paulo Andrade, conhecido como JP, participou nos Estados Unidos do The Challenge: War of the Worlds. Na competição, os participantes fazem provas de agilidade, força e resistência, e acabam se envolvendo amorosamente com os colegas.

EX-BBBS NO EXTERIOR

Alguns ex-participantes do Big Brother Brasil (Globo) também marcaram presença em realities gringos. Íris Stefanelli, por exemplo, ficou uma semana no Gran Hermano Argentina, a versão local do BBB. A participação foi uma "troca" com o Big Brother Brasil 7. O reality da Globo recebeu a visita do participante Pablo Esposito.

Gyselle Soares, do BBB 8, participou do L´lle de la tentation, um reality onde casais aceitam se confinar com um grupo de solteiros, a fim de testarem a fidelidade de seus parceiros.