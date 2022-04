Como fazer uma maquiagem digna de Oscar? Veja dicas e tendências

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além das polêmicas entre celebridades e da esperada premiações dos melhores do cinema, a cerimônia do Oscar também é uma inspiração para os telespectadores no que diz respeito a moda e beleza. É a partir dessa grande noite que as pessoas tiram inspirações de looks e também de maquiagens.

E pelo que foi visto no Oscar de 2022, que aconteceu no último dia 27, pode-se esperar maquiagens leves com peles bem construídas, sem deixar de lado um toque das cores vibrantes, que já eram tendência no ano passado, afirma Thiago Borsari, maquiador da Too Faced Brasil.

Borsari diz que o equilíbrio para a pele mais natural chega nos olhos, que trouxeram alguns pontos de cor e sempre com muita máscara de cílios. Para Kátia Araújo, da M.A.C Cosmetics Brasil, os delineados coloridos foram um dos grandes destaques da noite, com muitos artistas combinando as cores com seus looks.

"O detalhe em cor verde nos olhos de Jada [Pinkett] Smith trouxeram uma elegância monocromática", diz a maquiadora, que também citou o delineado com um traço fino e colorido de Maria Menounos e até mesmo H.E.R, que utilizou um delineado roxo, combinando com a cor de seu vestido.

Além disso, a maquiadora também ressalta que tendências dos anos 1990 retornaram nesta cerimônia, com os lábios neutros e pontos de luz no olhar. "A ícone fashion Zendaya trouxe um ar desse período ao resgatar a sombra prata", aponta ela, que dá uma dica importante para maquiagens: "você nunca vai se arrepender em dar atenção aos detalhes".

Para mostrar que não tem segredo contruir sua própria maquiagem, Zendaya, 25, que atuou em "Duna" e "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", ambos filmes indicados para prêmios na noite, fez a sua própria para a premiação, como afirmou em suas redes sociais. "Decidimos ir com essa maquiagem suave porque sentimos que é muito glamourosa e hollywoodiana", disse sua cabeleireira Antoinette Hill, para a revista People.

A maquiadora explica que um dos pontos importantes para usar maquiagens coloridas de forma elegante é pensar no que deseja transmitir com as cores no rosto e nas roupas, seja mais sobriedade, com tons mais escuros; descontração, com as maquiagens de tons vibrantes e acesos; e até mesmo a sensação de contraste, com cores opostas como azul e laranja.

DICAS PARA SUA MAQUIAGEM

Borsari e Araújo deixam ainda algumas dicas para se fazer uma maquiagem digna de tapete vermelho. O maquiador da Too Faced diz que é importante iniciar a maquiagem preparando a pele, com um primer ou hidratante que traga luminosidade para a pele. O segundo passo é colocar uma base e corretivo nos pontos que precisam de correção.

Para os olhos, ele diz que a escolha pode ser de cores vibrantes e cintilantes, "assim como a Willow Smith, que reflete bem a tendência que virou hit em todas as redes sociais". A maquiadora da M.A.C acrescenta que para trazer o brilho é importante umedecer levemente os pincéis de sombra, com bruma hidratante ou água termal.

"Aplique no canto interno dos olhos, no centro das pálpebras ou até mesmo na linha dos cílios inferiores", disse Araújo. Os dois profissionais aconselham a finalizar a maquiagem dos olhos com bastante máscara de cílios, para trazer uma atenção ao olhar.

"Caso você queira criar uma make equilibrada foque em uma das partes chamando a atenção ou para os lábios ou para olhos", completa Borsari. "Mas se você é como eu, se jogue num batom vermelho e marque por onde você for."

A última cerimônia do Oscar realizada presencialmente, trouxe tendências diferentes das vistas agora, na primeira edição após a pandemia de Covid-19. No ano de 2020, batons em tons de vermelho aberto, sombra cobre, glitter no olhar e até mesmo delineadores prata estavam em alta. Fica a expectativa para o próximo.