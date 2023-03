Como estudantes da USP se prepararam para tocar com o Coldplay no Morumbi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Martin, vocalista do Coldplay, estava passeando pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo, quando ouviu uma bateria tocando em algum lugar distante. Minutos depois, o músico, que está no Brasil em turnê com sua banda, encontrou os integrantes da bateria da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP.

"Quem nos abordou primeiramente foi um segurança dele, e eu até me assustei achando que ele ia reclamar do ensaio, de barulho", diz Kauê Oliveira de Paula, mestre de bateria da Bateria de Agravo de Instrumento da São Francisco, a Baisf. "Aí ele falou: ‘Estou aqui com o vocalista do Coldplay, que queria ouvir vocês tocarem um pouco, ele pode?’"

O encontro acabou rendendo um convite para que os músicos universitários tocassem em um dos seis shows que o Coldplay fez este mês no estádio do Morumbi, em São Paulo —o do último sábado, dia 18. A banda agora segue para Curitiba, onde toca duas vezes, a partir desta terça, dia 21.

Entre o chamado e a apresentação, os ritmistas viveram uma semana intensa de ensaios e ainda tiveram que mudar o arranjo em cima da hora.

No dia que conheceu a bateria, Chris Martin ficou alguns minutos ouvindo os estudantes tocarem e dançando como eles, diz de Paula. Depois, eles conversaram um pouco, o vocalista explicou como os achou durante seu passeio pelo parque, e fez o convite.

"Daí para frente foi uma loucura", diz o mestre bateria. "A produção entrou em contato, começamos a pensar o que íamos fazer —quem vai tocar, como tocar, qual seria o arranjo. Conversamos bastante internamente e, a partir de quarta-feira, ensaiamos todos os dias até o show. Foram umas 13 horas de ensaios bem intensos."

A princípio, a Baisf tocaria em "Hymn for the Weekend", música do álbum "A Head Full of Dreams", de 2015, com uma batida um pouco mais acelerada. Mas, depois, os ritmistas ficaram sabendo que, na verdade, faria outras duas canções —o sucesso "Fix You", do álbum "X&Y", de 2005, e a recente "Biutyful", do álbum que dá nome à turnê, "Music of the Spheres", de 2021.

Nos dois casos, são músicas mais lentas e cadenciadas, o que dificultou o trabalho dos estudantes e ex-estudantes da bateria, acostumados a tocar samba —em suas cerca de seis apresentações anuais—, e embalar as equipes esportivas do curso de direito em jogos universitários. "Entramos em desespero", diz de Paula. "Não combinava nada com o que a gente faz no nosso dia a dia."

Eles tiveram que retrabalhar o arranjo, num esquema de erro e acerto, e mandavam vídeos tocando para os integrantes do Coldplay, que aprovaram o trabalho em progresso. Os universitários só tiveram contato com os músicos ingleses na passagem de som do show de sábado, já no estádio do Morumbi, onde tocaram horas depois.

A Baisf, que tem cerca de 50 integrantes ativos, além de ex-membros que os ajudam, levou 36 instrumentistas ao palco do Coldplay. Desses, poucos já são formados na faculdade, enquanto a maioria dos que tocaram no Morumbi são estudantes de direito na USP atualmente.

De Paula afirma que os últimos dias foram "uma loucura", ou seja, "intensos, estressantes, mas bem emocionantes". "Choramos de tristeza e de felicidade", ele conta. "Tivemos todas as emoções possíveis essa semana. E no fim deu tudo certo. Eles gostaram. Compensou. Com certeza valeu a pena."

Depois dos seis shows em São Paulo, o Coldplay se apresenta em Curitiba, em duas noites, no estádio Couto Pereira, a partir de terça, dia 21. Depois, segue para o Rio de Janeiro, com três shows no estádio Nilton Santos, o Engenhão, entre os dias 25 e 28 deste mês.