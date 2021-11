Como aumentar suas vendas no Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A um mês do Natal, comerciantes começam a se preparar para a principal data de vendas. Com o avanço da vacinação e a redução no número de casos e mortes por Covid, a expectativa é que este seja o Natal da retomada.

"É o primeiro Natal que as pessoas vão se reaproximar, e os empresários que sofreram com as vendas durante o período mais crítico da pandemia estão entusiasmados", diz Ariadne Mecate, consultora do Sebrae-SP.

Ela alerta que é importante que os lojistas se prepararem para a data. "Não dá para ficar esperando pelo consumidor, porque pode ser que, quando descobrir a sua empresa, ele já tenha feito as suas compras."

A consultora afirma que 95% das compras são motivadas pela emoção e, por isso, ter profissionais preparados para vender seus produtos, oferecer degustação e ter um bom mostruário pode ajudar na conversão de vendas.

Para o consultor Antonio Wrobleski, a expectativa é que pelo menos metade dos consumidores que passaram a comprar pela internet na pandemia voltem para as lojas físicas neste Natal.

"Mas o online ainda estará em alta, já que muitas pessoas perderam o medo de comprar virtualmente devido à pandemia", diz Thaís Leonel, consultora em marketing digital.

Com a volta das compras físicas, o empreendedor deve preparar o estoque e investir em um bom mix de produtos, segundo Leandro Sobrinho, especialista em gestão empresarial e empreendedorismo.

A seguir, veja as dicas dos consultores para melhorar as vendas do Natal.

Logística

Cerca de 13 milhões de pessoas costumam deixar para fazer as compras na última semana antes do Natal, segundo a consultora do Sebrae-SP. Se você não tem produtos para pronta-entrega e não se planejou, pode perder boas oportunidades

Concorrência virtual

Mesmo que você não venda pela internet, pode usar o ambiente digital a favor da sua loja física. Para isso, mantenha as redes sociais atualizadas, com informações sobre produtos, promoções e valores. Crie um catálogo de mercadorias para mandar para os clientes

Mix de produtos

Quase 60% dos clientes realizam compra por impulso, afirma Mecate, do Sebrae. Ter grande variedade de mercadorias pode ajudar a fisgar uma parte desses consumidores. Isso porque, se o cliente chega à loja com a intenção de comprar um item e se depara com um bom mix de produtos, acaba comprando mais. Uma dica é fazer kit de presentes

Emoção

Olfato, paladar e tato têm papel fundamental na hora das compras. Portanto, invista em degustação. A experimentação aumenta as vendas em 20%, segundo Mecate

Embalagem

Nesta data, o embrulho pode ser um diferencial para atrair clientes. Mesmo as pessoas que vão comprar apenas uma lembrancinha querem uma embalagem bonita, para valorizar o presente. Vale deixar opções à mostra na vitrine para chamar a atenção dos consumidores

Treinamento

É importante que os seus vendedores conheçam a fundo os produtos estão sendo vendidos. Dessa forma, ele pode oferecer outros itens que possam complementar a compra

Divulgação

É importante começar divulgando serviços ou promoções para quem já é seu cliente, por mensagens ou email. Entenda em que outros lugares sua clientela circula e, então, procure fazer sua divulgação nesses locais. Podem ser, por exemplo, lojas que não sejam concorrentes, salões de beleza, consultórios médicos. Depois expanda para outros públicos, divulgando em grupos do bairro e por meio de outros comerciantes

Parcerias

Pequenos empresários que não têm tantos recursos para investir em divulgação podem se unir para crescerem juntos. A ideia é oferecer desconto ou brinde para o cliente do parceiro, que deve fazer o mesmo em seu estabelecimento.​