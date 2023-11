Comissário viraliza ao usar gravata do RBD em voo para o Rio de Janeiro

Durante a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, os funcionários adotaram uniformes temáticos em tons verde e amarelo, inspirados em um design criado internamente.

Em resposta a essa ação, a GOL emitiu uma nota explicativa, revelando que o episódio foi uma iniciativa "espontânea" de um dos chefes de cabine do voo 1090, partindo de Guarulhos. A empresa destacou que a intenção era "interagir com os fãs que estavam a caminho de realizar o sonho" de assistir à apresentação do grupo.

Um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais mostra os comissários de bordo exibindo o acessório integrante do uniforme da fictícia Elite Way School, em que é ambientada a trama da novela "Rebelde" .

