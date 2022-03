Comer no Lollapalooza ficou mais barato, mas itens colecionáveis encareceram

Em geral, não houve uma variação chocante de preços para comer e beber no Lollapalooza deste ano. Mas, se o desejo for ter itens colecionáveis do evento, é bom preparar o bolso.

Por outro lado, os itens colecionáveis do Lollapalooza ficaram mais caros. O boné que em 2019 era vendido por R$ 65 este ano saía por R$ 90. As camisetas que saíam por R$ 75 agora são vendidas por R$ 110.

Opção de bebida mais sofisticada, o uísque Johnny Walker Red Label, acompanhado de um refrigerante com gelo, pôde ser comprado por R$ 28 -mesmo valor de 2019. A versão Black da marca saiu por R$ 30, mesmo valor do evento anterior.

Para matar a fome entre um show e outro, ambulantes passavam vendendo minipizzas ao público. Em 2019, a unidade era vendida por R$ 18. Agora, pôde ser consumida por R$ 22. Quem estivesse interessado no hambúrguer tradicional --com pão, carne e queijo-- tinha há dois anos que desembolsar R$ 22. Neste ano, saía R$ 20.

Considerando o festival que aconteceu em 2019 - último antes da pausa de dois anos por conta da pandemia -, em poucos casos os preços ficaram mais salgados. Em sua maioria, mantiveram ou baixaram. A latinha Budweiser, cerveja oficial do evento, por exemplo, que em 2019 era vendida por R$ 13, nesta edição custou R$ 14. O copo de 240 ml de água, que na edição anterior era vendido por R$ 6, seguia no mesmo valor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de horas sob sol, chuva e lama, chega o momento em que não importa o tamanho da fila do food truck: a fome precisa ser saciada imediatamente. O Lollapalooza de 2022, como tradição, oferece uma variedade gastronômica que vai de comidas diferentes - como a coxinha de espinafre e hambúrguer de jaca-- a pratos de restaurantes de luxo - com preços bem em conta.

