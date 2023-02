Começa Prova do Líder de resistência; disputa será definida caso dure mais de 24h

"A prova é de resistência, mas se amanhã, quando a gente entrar no último bloco, ainda tiver alguém resistindo lá bravamente, o que eu duvido, definiremos o vencedor com um quiz de perguntas sobre essa prova. Ou seja, resistência e atenção", contou o apresentador.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quinta Prova do Líder do BBB 23 (Globo) é de resistência. Porém, o apresentador Tadeu Schmidt estipulou um limite de duração e uma forma de resolvê-la caso a mesma dure até o programa ao vivo de amanhã:

