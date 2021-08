Com suspeita de câncer de pele, Hugh Jackman fala sobre biópsia e tranquiliza fãs

No vídeo, ele diz que os médicos não estão preocupados com resultados futuros. "Se for alguma coisa, é um carcinoma basocelular, que não é realmente perigoso, mas precisa ser tratado."

De acordo com Jackman, o exame será refeito após realização de uma filmagem, em cerca de dois meses, para não atrapalhar na caracterização do personagem.

O exame foi realizado na semana passada para averiguar se o ator está com câncer de pele, mas o resultado foi inconclusivo e precisaria de uma amostra mais profunda da região. O ator já teve um câncer de pele em 2016, também no nariz.

