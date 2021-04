Com saída de Regé-Jean Page, Netflix anuncia novos atores em 'Bridgerton'

Além disso, também estarão presentes no elenco Calam Lynch, de "Dunkirk" (2017) e Rupert Young, de "As Aventuras de Merlin" (2008). Chandran irá interpretar a inocente Edwina Sharma, irmã mais nova de Kate que busca um amor verdadeiro.

"É um arco de uma temporada. Temos um começo, meio e fim. Eu achei interessante porque parecia uma série com limite. Eu poderia entrar, contribuir com minha parte e a família Bridgerton continuaria", disse o ator sobre sua saída.

