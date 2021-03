Com recorde de mortes por Covid, Cynthia Luz adia live no festival Bem Bolado

Cynthia Luz será a quarta atração do Bem Bolado, que desde novembro já promoveu eventos com Danny Bond, Marcelo D2 e Rincon Sapiência.

“As equipes esperam que todos se mantenham em casa o máximo possível e que, se for necessário sair, tomem todos os cuidados para barrar a transmissão do vírus”, completa.

“Nós, da Bem Bolado, Showlivre e assessoria da artista Cynthia Luz decidimos adiar a data do encerramento do festival devido ao avanço dos casos de Covid-19 no estado de São Paulo, que entra na fase vermelha”, diz comunicado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show virtual que Cynthia Luz faria, em 11 de março, no festival Bem Bolado foi adiado por causa do pior momento da pandemia que o Brasil enfrenta. A organização afirma que uma nova data deve ser anunciada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.