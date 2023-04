Com pior audiência e paredões flopados, veja números do desastre do BBB 23 pra Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 23 (Globo) foi taxado como uma das piores edições em termos de números negativos para a emissora. Apesar disso, foi o ano em que mais se premiou um participante -Amanda, a grande vencedora, ganhou em torno de R$ 4 milhões (se contar com o valor do prêmio, de R$ 2,88 milhões e os prêmios).

Mesmo com uma das maiores rendas de patrocinadores da história do programa -a Globo deve superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento publicitário com a atração-, foi a pior média de audiência ao longo do programa e paredões com poucos votos.

VOTAÇÃO DA FINAL

A grande final do BBB 23 (Globo) coroou Amanda como campeã -a médica garantiu o primeiro lugar no pódio com 68,90% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 2,88 milhões, além de um carro avaliado em quase R$ 500 mil.

Ao todo, foram computados 76.290.810 votos no Gshow. O total de votos, no entanto, foi o menor das últimas finais do reality show.

No BBB 22, a votação da final entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André teve 751.366.679 votos. Já no BBB 21, a votação da final entre Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk teve 633.284.707 votos.

FINAL COM POUCOS VOTOS POR MINUTO

A votação que iria definir a vencedora do BBB 23 (Globo) atingiu mais de 200 mil votos por minuto.

No último Paredão, o que eliminou Larissa, foram computados mais de meio milhão de votos por minuto. Já no 14º, onde Cezar Black foi eliminado, a berlinda recebeu mais de 1 milhão de votos por minuto. Em um dos blocos, foi mostrado, rapidamente, o número de 242.205 votos por minuto.

IBOPE APONTOU COMO FINAL MENOS ASSISTIDA DA HISTÓRIA

De acordo com dados do Ibope Kantar, o reality show marcou 19,5 pontos de média em seu último dia. O número é o menor da história do programa, que, até então, tinha no BBB 14 sua final menos assistida.

No mesmo horário, Record e SBT tiveram 3,7 e 3,4 pontos, respectivamente. No ano passado, o reality registrou 25,9 pontos.

**Compare as audiências de todas as edições do Big Brother Brasil da mais assistida para a menos vista**

BBB 1: 59 pontos

BBB 5: 57 pontos

BBB 4: 56 pontos

BBB 3: 55 pontos

BBB 6: 51 pontos

BBB 7: 48 pontos

BBB 8: 46 pontos

BBB 2: 45 pontos

BBB 9: 41 pontos

BBB 10: 41 pontos

BBB 21: 34,1 pontos

BBB 20: 34 pontos

BBB 18: 33 pontos

BBB 16: 29,3 pontos

BBB 17: 29,1 pontos

BBB 13: 29 pontos

BBB 15: 26,5 pontos

BBB 12: 26 pontos

BBB 11: 25,9 pontos

BBB 22: 25,9 pontos

BBB 19: 25,1 pontos

BBB 14: 23,7 pontos

BBB 23: 19,5 pontos