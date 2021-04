Com Covid, Heitor Martinez deve receber alta em breve, segundo irmã dele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado com Covid-19, Heitor Martinez, 53, apresentou melhora significativa e deve receber alta nos próximos dias. "Ele está bem melhor. Basicamente é o seguinte: o médico começou a falar em alta, não tem previsão, mas está avaliando para dar alta nos próximos dias", disse a irmã do ator, a jornalista Paula Martinez.

Heitor vem apresentando melhoras significativas desde que foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 3 de abril. O ator tinha sido diagnosticado há alguns dias com a doença e fazia o tratamento em casa.

"Ele estava há uns dez dias sendo monitorado em casa, mas teve uma baixa na saturação de oxigênio no sangue. Ele foi fazer outros exames no hospital e houve um acordo para permanecer [internado]. Ele está recebendo oxigênio normal por cateter, não está intubado", disse a irmã do ator na ocasião.

Já na segunda-feira (12), Paula contou que o estado de saúde do irmão tinha progredido. "A equipe médica está avaliando a possibilidade de tirar o oxigênio, tendo em vista que sua capacidade respiratória está se regularizando. Continua ainda em observação para garantir a total recuperação", disse ela à época.