Com Covid-19, Felipe Neto fala sobre efeitos da doença

Em dezembro, Neto foi flagrado jogando futebol com amigos, o que gerou muitas críticas, uma vez que ele era um ferrenho defensor do isolamento social. Na época, ele usou as redes sociais para se desculpar.

Felipe Neto anunciou na quarta-feira (11) que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. O influenciador digital, que chegou a mostrar a realização do teste nas redes sociais, se mostrou surpreso com a infecção.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital Felipe Neto, 33, usou suas redes sociais para falar como está passando pelo período em que manifesta os sintomas de Covid-19. Em uma sequência de stories no Instagram, Neto falou sobre a doença e seus efeitos no organismo.

