Com conto de fadas pornô e edição enxuta, MITsp retorna ao presencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos pandêmicos, a MITsp, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, retorna aos palcos paulistanos numa versão mais enxuta do que às anteriores. O evento, que neste ano chega à sua 8ª edição, acontece entre os dias 2 e 12 de junho, de acordo com a programação anunciada pelos organizadores nesta segunda.

Com um orçamento 46% menor do que à edição presencial anterior, ocorrida em 2020, a MITsp deste ano captou cerca de R$2,4 milhões --valor com desconto da inflação-- e traz um catálogo de apresentações com menos estreias do que o habitual, sendo três brasileiras e uma estrangeira.

Entre as nacionais, estão as peças "História do Olho - Um Conto de Fadas Pornô-noir", dirigida por Janaína Leite --montagem inspirada num dos livros eróticos mais famosos de Georges Bataille--, "Antes do Tempo Existir", de Andreia Duarte --obra criada a partir da palestra-performance "O Silêncio do Mundo", de 2020, e "Um Jardim Para Educar as Bestas", de Eduardo Okamoto --com inspirações em textos de Valter Hugo Mãe, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha.

Já o destaque internacional da edição --e a primeira peça produzida pela MITsp-- é "Tragédia e Perspectiva 1 - O Prazer de Não Estar de Acordo", dirigida pelos argentino Lisandro Rodríguez e brasileiro Alexandre Dal Farra --parceria já selada em outros trabalhos, como "Abnegação III - Restos".

Fora das estreias, há ainda peças como "O Martelo e A Foice", monólogo dirigido por Rimini Protokoll que traz um enredo sobre crimes de colarinho branco e crises do capitalismo, e "Vale da Estranheza", do suíço Stefan Kaegi, com uma história imersa na engenharia robótica que traz, no palco, a figura de um ser humano-robô.

"A gente tem chamado esta edição de 'versão pocket'", diz Antônio Araújo, organizador da MITsp. "Estamos vivendo agora, [com a volta do presencial], um 'ano passado eu morri, mas esse ano não morro'. Mas, claro, isso tem um preço. E a gente teve que fazer uma versão menor, devido à situação econômica, não só brasileira, mas global."

Além dos espetáculos, o público da MITsp também poderá participar de oficinas, debates e palestras relacionadas ao setor teatral. Para ver a lista completa da programação basta acessar ao site do evento.