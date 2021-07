Com cabelo curto, Nicole Kidman surpreende web ao abandonar cachos longos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Kidman, 54, surpreendeu os fãs ao postar uma foto no Instagram com o cabelo curtinho nesta quinta-feira (22), no set de filmagem de "Roar". A atriz, que tinha nas madeixas cacheadas sua marca registrada, mudou o visual para a série de fábulas feministas de humor negro com oito episódios, baseada no livro homônimo de Cecilia Ahern.

Em meados de 2020, Kidman, e o marido Keith Urban, 53, aumentaram a lista de propriedades de luxo que têm pelo mundo. O casal de artistas comprou um apartamento de dois dormitórios, avaliado em US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 18 mi), na cidade de Nova York, nos EUA.

Segundo o jornal New York Post, o apartamento fica no bairro de Tribeca, em Manhattan, em um prédio em que já teria funcionado uma companhia de seguros, mas foi transformado em condomínio em 2018, entre as ruas Lafayette e Broadway.

O apartamento conta com piscina, banheira de hidromassagem, academia e sala de mídia, além de três entradas separadas e discretas, o que teria sido determinante para que Kidman escolhesse o imóvel.

Em janeiro de 2020, a atriz fez uma boa ação ao doar ao Corpo de Bombeiros de seu país de origem, a Austrália, valor equivalente a R$ 2,5 milhões, para ajudar no combate às chamas que assolaram o país. Em uma rede social, contou sobre a ação.

"O apoio, pensamentos e orações de nossa família estão com todos os afetados pelos incêndios em toda a Austrália. Estamos doando US$ 500 mil para os Serviços de Bombeiros Rurais que estão fazendo e dando tanto agora", disse na ocasião.