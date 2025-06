Com Brad Pitt e Lewis Hamilton, 'F1: O Filme' estreia em SP; veja o que entra em cartaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação de cinema da capital paulista conta com 11 estreias e três eventos sobre filme. O destaque vai para "F1", filme sobre a modalidade que conta com Brad Pitt no elenco e o piloto Lewis Hamilton na equipe de produção. O longa retrata a volta de um piloto de Formula 1 aposentado para o mundo do automobilismo.

Além dele, a continuação do longa de terror "M3gan" e o filme-concerto da Miley Cyrus chegam nos cinemas. Veja a seguir a programação completa.

Atezz World Tour

Ateez World Tour Towards The Light: Will To Power In Cinema. Coreia do Sul, 2025. Dir.: Yoon-Dong Oh. 126 min. Livre

Composta por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, a banda Atezz se consolidou como um dos principais grupos de k-pop. O documentário traz a gravação da turnê "Towards the Light: Will to Power", que passou por Ásia, Europa e América do Norte em 2025.

Dreams

Dreams. Noruega, 2024. Dir.: Dag Johan Haugerud. Com: Ane Dahl Torp, Ella Øverbye e Selome Emnetu. 110 min. 14 anos

Uma paixão avassaladora por sua professora marca o despertar sexual de uma garota de 15 anos. Para lidar com a intensidade de seus sentimentos, ela começa a escrever em seu diário, criando um texto vívido e emocionante. Ao se depararem com a escrita da adolescente, a mãe e a avó reconhecem o potencial da obra e a consideram digna de publicação.

F1

F1. EUA, 2025. Dir.: Joseph Kosinski. Com: Brad Pitt, Damson Idris e Kerry Condon. 156 min. 12 anos

O lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) sai da aposentadoria para ajudar uma equipe de Fórmula 1 a sair de uma crise. Uma das funções do veterano é ser mentor de um jovem promissor. Participam da gravação pilotos da vida real como Lewis Hamilton e Max Verstappen.

A Fanfarra

En Fanfare. França, 2024. Dir.: Emmanuel Courcol. Com: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin e Sarah Suco. 103 min. 12 anos

Thibaut é um maestro renomado que leva uma vida entre concertos e viagens internacionais. Sua rotina muda ao descobrir que foi adotado quando criança e que tem um irmão biológico, Jimmy --um trombonista de fanfarra. Embora venham de mundos opostos, os dois compartilham uma paixão em comum: a música.

M3gan 2.0

M3gan 2.0. EUA, 2025. Dir.: Gerard Johnstone. Com: Allison Williams, Jemaine Clement e Brian Jordan Alvarez. 119 min. 14 anos

Dois anos após os eventos que deixaram a boneca autônoma M3gan fora de controle, a sua criadora agora atua pela regulamentação da inteligência artificial. Mas a tecnologia usada para criar a robô é roubada e usada para montar uma nova boneca assassina. Ao se ver diante de uma nova ameaça, Gemma precisa trazer M3gan de volta.

Miley Cyrus: Something Beautiful

Miley Cyrus: Something Beautiful. EUA, 2025. Dir.: Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter. 55 min. 12 anos

O filme-concerto traz uma ópera pop apresentando 13 músicas inéditas do álbum visual "Something Beautiful" (2025), de Miley Cyrus, como "Prelude" e "End of the World".

Ponto Oculto

Im Toten Winkel. Alemanha, 2023. Dir.: Ayse Polat. Com: Katja Bürkle, Ahmet Varli e Çagla Yurga. 117 min. 14 anos.

Em uma cidade isolada no Nordeste da Turquia, os caminhos de uma equipe de filmagem alemã e de um agente do serviço secreto local se cruzam. Enquanto a filha de sete anos do espião começa a ser atormentada por uma presença inexplicável, revela-se uma densa teia de traumas e conspirações, na qual realidade e mistério se confundem.

Quando o Brasil Era Moderno

Brasil, 2025. Dir.: Fabiano Maciel. 93 min. Livre

O documentário investiga a arquitetura brasileira do século 20. Revolucionária e influente globalmente, foi marcada por intensas disputas políticas. Desde 1930, o estilo arquitetônico definia o projeto de país, o que culminou na construção do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, então capital federal, e atingiu o ápice com a criação de Brasília, em 1960.

Quebrando Regras

Rule Breakers. EUA, 2025. Dir.: Bill Guttentag. Com: Nikohl Boosheri, Ali Fazal e Amber Afzali. 120 min. 12 anos

No Afeganistão, país onde ensinar meninas é considerado um ato de rebeldia, uma mulher ousa desafiar as regras para oferecer educação e esperança. Sua iniciativa atravessa fronteiras e inspira o mundo, mas também atrai olhares hostis e grandes obstáculos. Diante de perdas e perigos, ela transforma sua luta individual em um movimento coletivo por mudança. Baseado em uma história real.

O Retrato de Norah

Norah. Arábia Saudita, 2023. Dir.: Tawfik Alzaidi. Com: Yaqoub Alfarhan, Maria Bahrawi e Abdullah Alsadhan. 94 min. Classificação não indicada

Nader chega a uma pequena e isolada aldeia na Arábia Saudita para dar aulas. Artista em segredo, já que a arte é proibida no país, ele leva uma vida contida --até conhecer Norah, uma jovem curiosa e sensível que desperta sua inspiração adormecida. Com ela, Nader redescobre a coragem de se expressar e volta a pintar, mesmo diante das restrições que o cercam.

O Silêncio das Ostras

Brasil, 2024. Dir.: Marcos Pimentel. Com: Bárbara Colen, Lavínia Castelari e Sinara Teles. 127. 12 anos

Em uma vila operária na região de Brumadinho, em Minas Gerais, Kaylane, nascida em meio à mineração, sofre perdas contínuas. Com o esgotamento da mina, a comunidade vira cidade-fantasma. Kaylane e seu cão, os últimos guardiões do local, presenciam a destruição da vila por uma barragem. Apesar da aniquilação, Kaylane mantém a esperança e resiste.

EVENTOS

5º CineFestival Internacional de Ecoperformance

O festival itinerante exibe 44 curtas-metragens de 26 países e traz como tema as relações entre meio ambiente, corpo, ancestralidade e memória. O evento acontece neste fim de semana, com entrada gratuita.

Cine Satyros Bijou - pça Franklin Roosevelt, 172, Consolação, região central. Sex. (27), das 21h às 23h. Sáb. (28) e dom. (29), das 14h às 18h. Ingr.: entrada gratuita

Belas Sonoriza: Dias Perfeitos

A programação mensal do cinema de sonorizar um longa com uma banda ao vivo traz o vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, "Dias Perfeitos" para a agenda. O filme traz a história de Hirayama, um zelador dos banheiros públicos de Tóquio, que divide seu tempo com sua paixão por música, literatura e fotografia.

Reag Belas Artes - r. da Consolação, 2423, Consolação, região central. Sáb. (28), às 14h. Dom. (29), às 14h, 17h e 20h. Ingr.: R$ 80 (inteira), em veloxtickets.com ou na bilheteria

Em Busca do Ouro

A obra de Charles Chaplin, "Em Busca do Ouro", ganhará relançamento em comemoração aos cem anos da estreia original do filme. A exibição da cópia restaurada em 4k acontece na Cinesala. Ambientado na corrida do ouro de 1898 no Alasca, o filme segue Carlitos em sua busca por fortuna. Em meio a uma tempestade de neve, ele enfrenta uma série de desventuras enquanto se apaixona por uma dançarina.

Cinesala - r. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste. Dom. (29), às 16h30. Ingr.: R$ 40 (inteira), em veloxtickets.com.