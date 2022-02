Com 52,77%, Larissa e Gustavo entram oficialmente no BBB 22

Larissa e Gustavo prometem movimentar bastante o programa. Antes mesmo se serem aceitos oficialmente como jogadores do BBB 22, os dois compartilharam informações do público para os confinados, que nesta semana completam um mês dentro da casa.

Gustavo disse que se orgulha de ser "hetéro top" e costuma ser julgado pela "lacrolândia". Os termos viralizaram nas redes sociais e a imagem do participante da Casa de Vidro foi "prejudicada". Foiram quando as críticas começaram a aparecer, indicando, talvez, uma possível rejeição.

Anunciados na quarta-feira passada (9), Gustavo e Larissa entraram no programa na última sexta-feira (11), quando a votação pela estadia dos dois foi oficialmente iniciada. Logo de cara o curitibano chamou bastante atenção do público por seu posicionamento polêmico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (13), noite de formação de paredão, o resultado da votação do público em relação à entrada dos novos participantes da Casa de Vidro, Larissa, 25, e Gustavo, 31, foi positiva. Os telespectadores foram a favor da entrada dos dois Pipocas no elenco do Big Brother Brasil 22 (Globo).

