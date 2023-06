Colegas de Tom Cruise sempre temem pela vida do astro em cenas perigosas de 'Missão Impossível'

"Missão Impossível 7" tem estreia mundial no dia 13 de julho e Hayley Atwell, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, entre outros, estão no elenco. A direção é de Christopher McQuarrie.

"Tom está pulando de penhascos em uma motocicleta em uma das cenas. Em outra, ele está pendurado em trens... São coisas genuinamente perigosas", disse o ator, que interpreta Benji Dunn, amigo de Ethan Hunt, papel de Cruise no filme. "Sempre há uma sensação de que, um dia, algo pode dar errado, podemos perdâ-lo, sabe", contou ao site Deadline. Ele ainda brincou que tem "sorte" de seu personagem, em geral, "ficar só atrás do computador".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O fato de Tom Cruise, 60, gostar de adrenalina e dispensar dublês nas cenas de perigo dos filmes da franquia "Missão: Impossível" não é uma novidade. No entanto, ninguém imaginava o medo que permeia seus colegas de elenco em relação a ele. Muitos membros da saga rezam para que o ator não sofra um acidente grave ou até mesmo morra durante as filmagens. A confissão foi feita por Simon Pegg na pré-estreia de "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte I", em Roma, nesta segunda-feira (19)

