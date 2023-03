Coldplay grava música inédita em São Paulo com coro de público de show

"O objetivo é ter 1 milhão de pessoas na mesma música, e vocês são a primeira cidade com que vamos cantar e gravar", disse Martin ao público. "Quando eu der o sinal, tudo o que vocês precisam fazer é dizer 'one'", instruiu, e a plateia seguiu as ordens.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.