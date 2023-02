Cody Longo, de Nashville, é encontrado morto aos 34 anos

Na TV, Cody Longo ficou conhecido por atuar em séries como Nashville, Hollywood Heights e Days of Ours Lives, e filmes como As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas, entre outros.

Segundo informações do TMZ, Longo foi encontrado morto na última quarta-feira (8), após sua esposa, Stephanie, acionar a polícia por não conseguir falar com o artista.

