Cobra invade avião e sobe pelo corpo de piloto no meio do voo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine estar no meio de um voo e sentir que uma cobra desliza pelo seu corpo. Foi isso o que aconteceu com o piloto de uma aeronave numa viagem pela região da África do Sul, como registra o New York Times.

Segundo a publicação, Rudolf Erasmus, 30, percebeu algo mais frio em suas costas enquanto comandava o avião. Quando olhou para trás, deu de cara com uma espécie de naja no banco onde estava sentado.

Com ele, havia outros quatro amigos no voo. Porém, o comandante não quis assustar ninguém e apenas disse no microfone que havia um convidado inesperado dentro do local. Uma mordida dessa cobra pode levar à morte.

"Tive um momento de silêncio atordoado, como um momento de descrença", disse ele. "É como se meu cérebro não registrasse o que estava acontecendo."

Foi então que Erasmus decidiu fazer um pouso forçado num aeroporto próximo. "Foram definitivamente os 10, 15 minutos mais longos da minha vida", disse ele.

Após o pouso, todos saíram em segurança e foi então que eles descobriram o que estava acontecendo. Um manipulador de cobras chegou para tentar pegar o bicho, mas misteriosamente ele não foi mais encontrado mesmo após dois dias de buscas.

Com tudo resolvido, Erasmus decidiu voar de volta para o Cabo Ocidental na mesma aeronave, mas dessa vez cobriu o máximo de buracos. "Eu não estava realmente com vontade de ficar cara a cara com isso de novo", comentou ele à publicação.