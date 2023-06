Clube de Leitura Folha recebe escritor Jacques Fux para debater 'Herança'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu pós-doutorado, o mineiro Jacques Fux pesquisou traumas geracionais. Foi desse trabalho que nasceu a inspiração para a história que o leitor encontra em "Herança", livro que será tema do Clube de Leitura Folha de junho --neste mês, com a presença do autor como convidado.

O romance parte da perspectiva de três mulheres de uma mesma família para contar como o Holocausto ressoa em diferentes gerações. A mais velha delas, Sarah K., é uma sobrevivente de Auschwitz. Em seus diários estão os horrores da perseguição aos judeus e a devastação deixada na Polônia durante a ocupação alemã.

Filha dela, Clara já nasceu no Brasil e tenta elaborar em diferentes espaços as cicatrizes tão latentes em torno das quais cresceu. Ainda que não tenha vivido a experiência dos campos de concentração, é diretamente impactada pela vivência da mãe. Por fim, há Lola, filha de Clara, neta de Sarah. É por meio da pesquisa que ela vai traduzir como a violência é indissociável da trajetória de sua família.

Cada uma delas experimenta as violações e os traumas de forma diferente e as camadas narrativas vão transformando a história familiar a partir do que cada uma escolhe passar adiante. Ao mesmo tempo, as três personagens entendem que há o que possam escolher ou não resgatar e há o que não podem abandonar dessa herança, ainda que desejem.

As reuniões do Clube de Leitura Folha são mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 20h. Os encontros são mediados pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã.

O Clube de Leitura Folha existe desde 2017 e, depois de uma pausa no ano passado, foi retomado em abril, em um encontro sobre "Distância de Resgate", romance de estreia da argentina Samantha Schweblin. No mês passado, o tema foi "Felizes os Felizes", da francesa Yasmina Reza.