Clube de assinatura do Cinemark garante ingressos mensais, descontos e brindes

Já no Meu Cinemark, que possui assinatura anual, os associados ganham direito a um ingresso, até 15% de desconto em combos selecionados, além de outros benefícios. Mais informações no site da rede.

No Cinemark Club, o membro tem direito a dois ingressos para filmes 2D por mês, válidos para qualquer dia da semana, até 20% de desconto em itens selecionados, combo de pipoca e refrigerante pequenos no mês de aniversário e outros benefícios.

Além disso, cada real gasto na rede Cinemark por um assinante é convertido em dois pontos, que podem ser trocados por outros produtos e itens colecionáveis. A assinatura do plano também faz parte dessa contagem: no momento da adesão, o cliente acumula 216 pontos.

Os assinantes do Cinemark Club Black pagam R$ 35,90 mensais e garantem dois ingressos por mês, que podem ser usados em salas 3D e XD, até 20% de desconto em itens selecionados da bonbonnière e um combo com pipoca e bebida no mês do aniversário.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ida ao cinema com ingressos, pipoca, bebida e um doce para acompanhar o filme pode sair cara para os amantes de filmes que repetem esse ritual com frequência. Uma opção para economizar nos bilhetes e nas guloseimas pode ser o clube de assinatura da rede Cinemark.

