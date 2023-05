Climão? Repórter do Faustão explica motivo de aparecer ao vivo na Globo

"Foi um prazer aparecer celebrando um momento de realização da minha namorada", começou. Entre ambas as emissoras não há nenhum problema de direito de imagem, primeiro por ter feito parte de Globo e Band no mesmo produto que é o Faustão. Sou muito grata às duas emissoras, mas hoje estou desligada da Band para vivenciar um novo momento", diz.

Porém, Stephanie é conhecida por trabalhar no Faustão na Band. Esse fato gerou dúvidas com relação ao motivo de uma profissional de outra emissora ser flagrada na concorrente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Encontro desta manhã de segunda-feira (8) pode ter gerado um climão. No momento em que a comentarista de futebol Alline Calandrini fazia sua estreia no sofá da atração para falar da rodada do Brasileirão, Patrícia Poeta mostrou ao vivo a namorada dela na primeira fileira da plateia: a repórter Stephanie Paula.

