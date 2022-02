Clima entre Jade e Paulo André esquenta no quarto do líder do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de muita espera e torcida do público, o romance entre Jade Picon e Paulo André do BBB 22 (Globo) está rolando. Nesta madrugada de quarta-feira (16), após a eliminação de Bárbara com 86% dos votos, Jade e PA voltaram a trocar beijos quentes na cama. Os dois dividem a mesma cama no quarto do líder.

Jade e PA ficaram juntos pela primeira vez na festa de sexta para sábado (12) e agitaram a web. Sorte no amor e azar no jogo, Jade encerra o seu segundo reinado consecutivo nesta quinta-feira (17) sem conseguir eliminar Arthur Aguiar no paredão. Ele foi o menos votado desta e da semana anterior, com respectivamente 4,95% e 3,27% dos votos.

Mas ainda sobre o romance entre Jade e PA, a torcida do casal não para de crescer. Nessa madrugada mesmo alguns internautas comentaram sobre a troca de beijos dos dois. "Momento gatilho da madruga é a Jade e PA no quarto do líder na maior pegação", escreveu uma telespectadora do pay-per-view.

"Perfeitos", elogiou outra internauta. "Como eu queria estar", demonstrou outra conta no Twitter com uma imagem do casal na cama.

Apontados como casal da edição, os participantes não são e nem foram os únicos a beijar no programa. Eslovênia e Lucas deram o primeiro beijo enquanto Maria e Eliezer já chegaram a ter relações sexuais no confinamento. Eliezer também beijou Natália e Maria beijou Linn da Quebrada.