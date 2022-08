Cleo se casa pela segunda vez com Leandro D' Lucca: 'Abençoados no axé'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo, 39, compartilhou nesta sexta-feira (12) nas redes sociais fotos do segundo casamento com o empresário Leandro D' Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.

"Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada baba Paulo de Oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês", escreveu Cleo na legenda das fotos.

Na série de fotos, Cleo aparece ao lado da mãe Glória Pires, do padrasto Orlando Morais e dos irmãos. Pai de Cleo, o cantor Fábio Júnior não aparece nas fotos, mas comentou a publicação. "Abençoados e blindados no amor e na luz! Axé. Amamos vocês", escreveu o cantor.

Os irmãos da atriz também comentaram a postagem. "Te amo", escreveu Fiuk. "Meus amores", comentou Ana Morais. Já Paula Morais postou emojis de coração assim como outros famosos que curtiram a publicação de Cleo.

Cleo e D'Lucca se casaram pela primeira vez em julho de 2021. Na época, eles compartilharam fotos da união no civil em uma fazenda no interior de Minas Gerais. . Filho do noivo, Gael, 8 anos, estava entre os pouquíssimos convidados da cerimônia, assistida de modo remoto por Glória Pires, Fábio Junior e Fiuk.