Cleo se casa com empresário com apenas duas testemunhas para evitar aglomeração

Após anunciar em julho do ano passado que não manteria mais seu contrato de exclusividade com a Globo, Cleo retomou a produção de sua carreira musical e a publicação de vídeos em seu canal no YouTube.

Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz mostrou a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.

Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan.

A cerimônia no civil terá apenas duas testemunhas. Não haverá festa também por causa da pandemia. A assessoria não informou o horário do matrimônio.

