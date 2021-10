Cleo recebe declaração do marido no dia do aniversário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de Cleo, Leandro D'lucca, 38, se declarou à atriz e cantora ao cumprimentá-la pelo aniversário dela, comemorado neste sábado (2). "Parabéns meu amor, parça, gata, bestie, wifey... que você continue sendo essa pessoa incrível, inteligente, sagaz e maravilhosa", começou ele no Instagram.

"Muito mais sucesso, magia, alegria, saúde e amor! Sou louco por você! Te amo!", finalizou. A artista que está completando 39 anos retribuiu ao modelo e empresário. "Meu tudão. Te amo infinito". Glória Pires, 58, também parabenizou a primogênita pela data.

"Filha, hoje é seu aniversário e eu desejo um mar de amor e um céu de possibilidades! Deus te abençoe, meu amor", escreveu a atriz global. O padrasto de Cleo, o cantor e compositor Orlando Morais, 59, a quem ela tem como referência paterna forte -- além do pai, o cantor Fábio Jr., 67 -- enviou uma mensagem carinhosa à artista.

"Filhinha amada do meu coração. Como eu te amo, sou seu maior fã. Desde 2 de outubro de 1982, todos os dias, eu comemoro a sua existência, a sua saúde, a sua força e sua coragem. Você me inspira. Estamos juntos para esta e todas as vidas. Te amo muito, Cleo. Feliz aniversário", compartilhou o marido de Glória.

Em entrevista recente ao site F5, Cleo contou que teve que aprender a lidar com críticas e comparações que acontecem na vida de muitos filhos de pais bem-sucedidos quando resolvem seguir a mesma carreira que eles.

"Não posso generalizar e dizer que todos devem ter se sentido assim, só posso falar por mim: é algo que aconteceu, sim", afirmou a atriz. "Tive inseguranças no início da minha carreira, tanto de atriz quanto na música, e parte desse sentimento vinha da pressão que eu sabia que ia rolar por conta da carreira dos meus pais", descreveu Cleo, para quem a virada se deu quando compreendeu que as comparações sempre existirão e que isso não precisaria ser encarado como um problema.

"Foi um processo e as inseguranças e incertezas fazem parte disso. Tenho muito orgulho da carreira dos meus pais. Hoje em dia isso [as comparações] acontece com menos frequência, pois as pessoas já entenderam um pouco qual é a minha, como é o meu trabalho", diz a artista, que, ao contrário do que muita gente pensa, não estreou na TV como a Lurdinha, de "América" (Globo, 2005), mas, sim, ainda criança, na minissérie "Memorial de Maria Moura" (Globo, 1994), fazendo a versão infantil da protagonista, vivida por sua mãe.