Cleo posa tomando banho de biquíni e afirma sentir saudades do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Cleo, 38, publicou uma foto em seu Instagram tomando banho de biquíni. No registro compartilhado nesta segunda-feira (19), a artista justificou a roupa e escreveu: "A saudade que sinto do BBB me faz tomar banho de biquíni".

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram a atriz. "Perfeita", escreveu a ex-BBB Thaís Braz, 28. A apresentadora do reality Power Couple Brasil (Record), Adriane Galisteu, 48, também comentou na foto e garantiu: "A fazenda está chegando mana!".

Fiuk, 30, irmão de Cleo, chegou a final da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo) e conquistou o terceiro lugar com 4,62% dos votos, dividindo o pódio com Camilla de Lucas, 26, e a campeã da temporada, Juliette Freire, 31. A artista sempre demonstrou apoio e torceu pelo irmão, ao lado de seu pai, Fábio Jr., 67.

Recentemente, ela se casou com o modelo e empresário Leandro D'Lucca, em uma cerimônia simples em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa de Cleo, tudo ocorrerá sem aglomerações. A cerimônia no civil teve apenas duas testemunhas.

Não houve festa também devido à pandemia. O casal, discreto, assumiu a relação em janeiro de 2021. A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto.

Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan. Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz e o modelo mostraram a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.

Os dois já tinham vivido um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.